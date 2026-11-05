Казахстанский стрелок вошёл в десятку лучших на чемпионате мира
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Казахстанец Никита Чирюкин остановился всего в одном шаге от финала чемпионата мира по пулевой стрельбе в Дохе (Катар). В дисциплине скоростной стрельбы из пистолета на 25 метров он занял девятое место, уступив путёвку в решающую стадию всего по одному дополнительному показателю.
В квалификации Чирюкин набрал 582 очка. Такой же результат показал южнокорейский спортсмен Ли Гонхёк, однако ему досталась восьмая позиция благодаря большему количеству попаданий во внутреннюю десятку – 25 против 24 у казахстанца.
В финал прошли восемь сильнейших стрелков, поэтому выступление Чирюкина завершилось на квалификационном этапе.
Чемпионом мира стал немец Флориан Петер. Серебряную медаль завоевал француз Клеман Бессаге, бронзовую – его соотечественник Жан Кикампуа.
При этом сборная Казахстана уже имеет награду мирового первенства. Ранее Ирина Юнусметова завоевала бронзу в стрельбе из пистолета на дистанции 50 метров.
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