Казахстанский стрелок вошёл в топ-10 на этапе Кубка мира
Всего на турнире сборную Казахстана представляют 15 стрелков.
Сегодня 2026, 08:09
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Фото: НОК РК
Казахстанский спортсмен Валерий Рахимжан вошёл в десятку лучших на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе, который проходит в испанской Гранаде, передает BAQ.KZ со ссылкой на Olympic.kz.
В дисциплине стрельбы из пневматического пистолета казахстанец сумел пробиться в финал соревнований и по итогам выступления занял восьмое место.
Победу на этапе одержал представитель Китая Бу Шуайхан. Второе место занял россиянин Антон Аристархов, а бронзовую награду завоевал спортсмен из Турции Бугра Селимзаде.