Казахстанский стрелок вошёл в топ-10 на этапе Кубка мира

Всего на турнире сборную Казахстана представляют 15 стрелков.

Сегодня 2026, 08:09
НОК РК
Сегодня 2026, 08:09
Фото: НОК РК

Казахстанский спортсмен Валерий Рахимжан вошёл в десятку лучших на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе, который проходит в испанской Гранаде, передает BAQ.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

В дисциплине стрельбы из пневматического пистолета казахстанец сумел пробиться в финал соревнований и по итогам выступления занял восьмое место.

Победу на этапе одержал представитель Китая Бу Шуайхан. Второе место занял россиянин Антон Аристархов, а бронзовую награду завоевал спортсмен из Турции Бугра Селимзаде.

