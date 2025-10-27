Студент Казахской национальной академии хореографии Абильмансур Сырманов стал обладателем золотой медали IX Пекинского балетного конкурса, проходившего с 21 по 27 октября в Китае в рамках Всемирного альянса танцевального образования (World Dance Education Alliance), передаёт BAQ.KZ.

В финале казахстанский артист исполнил вариацию Альберта из балета А. Адана "Жизель" и современный номер, покорив жюри своей техникой и артистизмом.

В этом году в конкурсе участвовали 57 исполнителей из 10 стран, представлявшие ведущие балетные школы мира. Несмотря на высокую конкуренцию, Сырманов уверенно опередил своих соперников и завоевал главную награду.

В состав жюри вошли мировые звезды балета — Нина Ананиашвили, Владимир Малахов, Син Лили, Эрик Гильере и другие.

Художественный руководитель Академии Алтынай Асылмуратова подчеркнула, что успех Сырманова — это не только личное достижение, но и важный вклад в укрепление авторитета Казахстана на мировой балетной сцене.

Поездка студентов состоялась при поддержке Министерства культуры и информации РК, компаний CNPC и PetroKazakhstan, а также при содействии Посольства Казахстана в Китае.