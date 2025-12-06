  • 6 Декабря, 23:12

Казахстанский таеквондист завоевал золото молодежного чемпионата мира

Батырхан Толеугали принес Казахстану второе золото на чемпионате мира.

Фото: Olympic.kz

Сборная Казахстана по таеквондо завоевала второе золото на молодежном чемпионате мира в Найроби, передает BAQ.KZ.

Победителем мирового первенства стал Батырхан Толеугали, выступавший в весовой категории до 87 килограммов.

В решающем поединке Толеугали уверенно победил представителя Ирана Мухаммада Ализаде. Таким образом, в копилке казахстанской команды уже три награды: ранее золото выиграл Бейбарыс Каблан, а бронзу - Тамерлан Тлеулес.

