Сборная Казахстана по таеквондо завоевала второе золото на молодежном чемпионате мира в Найроби, передает BAQ.KZ.

Победителем мирового первенства стал Батырхан Толеугали, выступавший в весовой категории до 87 килограммов.

В решающем поединке Толеугали уверенно победил представителя Ирана Мухаммада Ализаде. Таким образом, в копилке казахстанской команды уже три награды: ранее золото выиграл Бейбарыс Каблан, а бронзу - Тамерлан Тлеулес.