Казахстанский таеквондист завоевал золото молодежного чемпионата мира
Батырхан Толеугали принес Казахстану второе золото на чемпионате мира.
Сегодня, 21:55
139Фото: Olympic.kz
Сборная Казахстана по таеквондо завоевала второе золото на молодежном чемпионате мира в Найроби, передает BAQ.KZ.
Победителем мирового первенства стал Батырхан Толеугали, выступавший в весовой категории до 87 килограммов.
В решающем поединке Толеугали уверенно победил представителя Ирана Мухаммада Ализаде. Таким образом, в копилке казахстанской команды уже три награды: ранее золото выиграл Бейбарыс Каблан, а бронзу - Тамерлан Тлеулес.
