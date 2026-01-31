Гранд-финал международного вокального конкурса Silk Way Star 30 января вышел в эфир музыкального канала CCTV-15. Это первый случай в истории, когда казахстанский телевизионный проект был показан на одной из крупнейших медиаплатформ Китая, передаёт BAQ.KZ.

Silk Way Star стал первым в Азии международным вокальным конкурсом подобного формата, объединившим музыкальные традиции разных стран и современные телевизионные технологии. Проект реализован Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан совместно с China Media Group.

Финальный выпуск конкурса транслировался на шести языках, а совокупная аудитория проекта, по оценкам организаторов, превысила 1 млрд зрителей.