76-я ракетка мира, казахстанский теннисист Александр Бублик, одержал уверенную победу на турнире серии ATP Challenger 175 в Турине, Италия, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службы ФТК. В финальном матче Бублик без труда обыграл китайца Бу Юньчаокэтэ (73-я позиция в рейтинге ATP) с результатом 6:3, 6:3.

Эта победа стала для Бублика седьмым титулом на турнирах ATP Challenger в одиночном разряде, а также первым на грунтовых покрытиях. До этого казахстанец выигрывал титулы на других покрытиях, но впервые он смог продемонстрировать свои навыки именно на грунте.

Стоит отметить, что на счету Бублика также есть три победы на турнирах серии ATP 250 и один трофей из серии ATP 500. Эта победа в Турине подтверждает прогресс и силу теннисиста на мировом уровне.

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