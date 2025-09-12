В корейском Чхунчхоне стартовало противостояние плей-офф Мировой группы I Кубка Дэвиса между сборными Казахстана и Южной Кореи, передает BAQ.KZ.

Матчи проходят в напряжённой, но зрелищной атмосфере: на кону — путёвка в квалификацию финала престижнейшего командного турнира в мировом теннисе.

Открыл игровой день Александр Шевченко, которому предстояло сыграть против звезды корейского тенниса — Чон Хёна, экс-19-й ракетки мира и полуфиналиста Australian Open 2018. Несмотря на статус соперника, казахстанец провёл уверенный матч и победил в двух сетах — 6:4, 6:3. Поединок длился чуть более полутора часов.

Для Шевченко это вторая победа в одиночных матчах за сборную Казахстана в рамках Кубка Дэвиса. Его результат сразу же вывел команду вперёд — 1:0.

Следующим на корт выйдет лидер казахстанской сборной Александр Бублик. Ему предстоит встретиться с Квоном Сун Ву — чемпионом АТР 250 Astana Open 2021 и одним из главных козырей корейской команды.

История очных встреч сборных Казахстана и Южной Кореи уходит в прошлое: в 2007 году сильнее были корейцы — 5:0, но уже в 2010-м в Астане казахстанцы взяли убедительный реванш — также 5:0. Кто окажется сильнее в 2025 году — покажут следующие матчи.