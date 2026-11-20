Алан Курмангалиев представит Казахстан на молодёжном чемпионате мира по настольному теннису, который пройдет с 21 по 28 ноября в Стамбуле. Казахстанец поборется за медали сразу в трех дисциплинах, причем его партнерами по парным соревнованиям станут спортсмены из Ирана и Египта.

В одиночном разряде Курмангалиев выступит самостоятельно. В мужском парном турнире он сыграет в тандеме с представителем Ирана Беньямином Фараджи, а в смешанном разряде его партнершей станет египетская теннисистка Хана Года.

Мировое первенство соберет участников из 50 стран. Соревнования пройдут в двух возрастных категориях — U19 и U15. Всего спортсмены разыграют 14 комплектов медалей.