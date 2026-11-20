Казахстанский теннисист отправится за медалями в Стамбул: Курмангалиев выступит сразу в трех разрядах
20 Ноября 2026, 10:12
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20 Ноября 2026, 10:1220 Ноября 2026, 10:12
108Фото: НОК РК
Алан Курмангалиев представит Казахстан на молодёжном чемпионате мира по настольному теннису, который пройдет с 21 по 28 ноября в Стамбуле. Казахстанец поборется за медали сразу в трех дисциплинах, причем его партнерами по парным соревнованиям станут спортсмены из Ирана и Египта.
В одиночном разряде Курмангалиев выступит самостоятельно. В мужском парном турнире он сыграет в тандеме с представителем Ирана Беньямином Фараджи, а в смешанном разряде его партнершей станет египетская теннисистка Хана Года.
Мировое первенство соберет участников из 50 стран. Соревнования пройдут в двух возрастных категориях — U19 и U15. Всего спортсмены разыграют 14 комплектов медалей.
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