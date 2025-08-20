Казахстанский теннисист Арсланбек Айткулов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sportburo.kz.

Решение было принято Международным агентством по обеспечению честности в теннисе (ITIA) после того, как в январе 2024 года на турнире ITF в Дохе в пробе спортсмена были обнаружены запрещённые вещества — LGD-4033 (лигандрол) и метилгексанамин. Оба препарата входят в список анаболических и стимулирующих веществ, запрещённых Всемирным антидопинговым агентством.

Айткулов не смог убедить независимый трибунал в том, что приём этих веществ был случайным. В связи с этим все результаты, рейтинговые очки и призовые, которые он заработал после 15 января 2024 года, были аннулированы. Дисквалификация спортсмена начнётся с 23 марта 2024 года и продлится до 22 марта 2028 года включительно.

В период действия санкции Айткулову будет запрещено не только участвовать в соревнованиях, но и принимать участие в тренировочном процессе, а также посещать турниры, проходящие под эгидой ITIA, ITF и национальных федераций. Это решение ставит под угрозу дальнейшую карьеру молодого теннисиста.