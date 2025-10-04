Казахстанский теннисист Зангар Нурланулы вышел в финал престижного юниорского турнира ITF категории J200, который проходит в южнокорейском Чхунчхоне, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

25-я ракетка мирового рейтинга ITF Juniors и первый номер посева турнира уверенно преодолел полуфинальный этап. В матче за выход в финал Нурланулы одержал победу над хозяином корта Сионом Джи со счётом 6:1, 7:5.

В решающем поединке за титул казахстанец встретится с ещё одним представителем Южной Кореи — Мин Хук Чо, который в полуфинале обыграл Даниэля Тазабекова из Казахстана.

Финальный матч состоится 5 октября и определит обладателя чемпионского трофея турнира.