Казахстанский спортсмен Алан Курмангалиев пополнил копилку международных наград. На молодежном чемпионате мира по настольному теннису в Стамбуле он стал бронзовым призером в парном разряде, подтвердив, что уже не впервые заявляет о себе на мировой арене.

За медаль турнира казахстанец боролся в дуэте с представителем Ирана Беньямином Фараджи. В полуфинале пара встретилась с теннисистами из Южной Кореи, которым уступила со счетом 0:3. В результате Курмангалиев и его партнер завершили выступление на чемпионате с бронзовыми наградами.

Для Алана это уже не первая медаль молодежного мирового первенства. В 2022 году он добился сразу двух наград: стал чемпионом мира в смешанном парном разряде и завоевал бронзу в одиночном турнире.

Новая медаль в Стамбуле стала очередным достижением казахстанца на международной спортивной арене.