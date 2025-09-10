Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала обновлённый юниорский рейтинг, где сразу несколько казахстанских спортсменов улучшили свои позиции, передает BAQ.KZ.

Главным прорывом стал результат 17-летнего Зангара Нурланулы: он поднялся сразу на 29 строк и занял 25-е место. Ранее в этом сезоне теннисист дошёл до полуфинала юниорского US Open, что стало одним из ключевых факторов его прогресса.