Казахстанский теннисист вошёл в ТОП-25 мирового юниорского рейтинга
Зангар Нурланулы поднялся сразу на 29 строк и занял 25-е место.
Сегодня, 07:45
98Фото: ktf.kz
Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала обновлённый юниорский рейтинг, где сразу несколько казахстанских спортсменов улучшили свои позиции, передает BAQ.KZ.
Главным прорывом стал результат 17-летнего Зангара Нурланулы: он поднялся сразу на 29 строк и занял 25-е место. Ранее в этом сезоне теннисист дошёл до полуфинала юниорского US Open, что стало одним из ключевых факторов его прогресса.
"Амир Омарханов сохранил за собой 28-ю строчку, Дамир Жалгасбай также уверенно движется к ТОП-50, поднявшись на 65-е место, и Даниель Тазабеков расположился на 122-й позиции", - говорится в сообщении в Федерации тенниса Казахстана.
