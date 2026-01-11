Казахстанский теннисист Александр Шевченко продолжает успешное выступление на турнире серии ATP 250 в Аделаиде (Австралия), передаёт BAQ.KZ.

В полуфинале квалификации вторая ракетка Казахстана, занимающий 106-е место в рейтинге ATP, уверенно обыграл испанца Карлоса Табернера, который располагается на 98-й позиции мирового рейтинга. Матч завершился победой Шевченко в двух сетах — 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 10 минут.

Таким образом, казахстанский спортсмен вышел в финал квалификационного раунда и находится в шаге от попадания в основную сетку турнира.

В решающем матче квалификации Александр Шевченко сыграет с победителем противостояния между австрийцем Филиппом Мисоличем и представителем Северной Македонии Даниэлем Явановским. Победитель встречи получит путевку в основной турнир ATP 250 в Аделаиде.