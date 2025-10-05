Казахстанский теннисист Зангар Нурланулы выиграл престижный юниорский турнир в Корее
За весь турнир он не проиграл ни одного сета.
Казахстанский теннисист Зангар Нурланулы, занимающий 25-е место в мировом рейтинге ITF Juniors, одержал победу на турнире категории J200 в южнокорейском городе Чхунчхон, передает BAQ.KZ со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана. На соревнованиях Зангар был посеян под первым номером и полностью оправдал свой статус фаворита. В финале он уверенно обыграл местного игрока Мин Хук Чо со счётом 6:3, 6:4. Примечательно, что за весь турнир казахстанец не проиграл ни одного сета.
Эта победа стала для 17-летнего спортсмена уже шестым титулом ITF Juniors в одиночном разряде. Ранее он побеждал на турнирах:
- J100 Aizkraukle (Латвия);
- J200 Shymkent (Казахстан);
- J100 Izmir (Турция);
- J30 Tsaghadzor (Армения);
- J30 Trnava (Словакия).
Уже на следующей неделе Нурланулы выступит на турнире категории J300 в корейском городе Вонджу, который считается неофициальным чемпионатом Азии среди игроков до 18 лет.
