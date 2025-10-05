  • 5 Октября, 23:56

Казахстанский теннисист Зангар Нурланулы выиграл престижный юниорский турнир в Корее

За весь турнир он не проиграл ни одного сета.

Фото: ФТК

Казахстанский теннисист Зангар Нурланулы, занимающий 25-е место в мировом рейтинге ITF Juniors, одержал победу на турнире категории J200 в южнокорейском городе Чхунчхон, передает BAQ.KZ со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана. На соревнованиях Зангар был посеян под первым номером и полностью оправдал свой статус фаворита. В финале он уверенно обыграл местного игрока Мин Хук Чо со счётом 6:3, 6:4. Примечательно, что за весь турнир казахстанец не проиграл ни одного сета.

Эта победа стала для 17-летнего спортсмена уже шестым титулом ITF Juniors в одиночном разряде. Ранее он побеждал на турнирах:

  • J100 Aizkraukle (Латвия);
  • J200 Shymkent (Казахстан);
  • J100 Izmir (Турция);
  • J30 Tsaghadzor (Армения);
  • J30 Trnava (Словакия).

Уже на следующей неделе Нурланулы выступит на турнире категории J300 в корейском городе Вонджу, который считается неофициальным чемпионатом Азии среди игроков до 18 лет.

