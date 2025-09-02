Казахстанский теннисист Зангар Нурланулы вышел в третий круг юниорского US Open
Он обыграл одного из фаворитов турнира — поляка Алана Важного.
Вчера, 23:28
158Фото: ktf.kz
В Нью-Йорке продолжается юниорский Открытый чемпионат США, передает BAQ.KZ со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана. 17-летний казахстанец Зангар Нурланулы, занимающий 54-е место в рейтинге ITF Juniors, одержал яркую победу во втором круге турнира. Наш спортсмен обыграл 13-ю ракетку мира, поляка Алана Важного, в двух сетах — 6:4, 6:4.
Победа над сильным соперником позволила Нурланулы впервые пробиться в третий круг юниорского US Open. Теперь казахстанцу предстоит встреча с ещё более серьёзным оппонентом — восьмой ракеткой юниорского рейтинга ITF, финном Оскари Полданиусом.
