Казахстанский триатлонист стал серебряным призёром этапа Кубка Азии в Китае
2 Ноября 2026, 11:51
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2 Ноября 2026, 11:512 Ноября 2026, 11:51
133Фото: НОК РК
Казахстанский триатлонист Егор Крупяков завоевал серебряную медаль этапа Кубка Азии, который прошёл в китайском городе Чунцин.
В мужских соревнованиях отечественный спортсмен финишировал вторым, преодолев дистанцию за 1 час 55 минут.
Победу одержал представитель России Павел Сорокин с результатом 1:54:06. Бронзовую награду завоевал китайский спортсмен Любо Чжан, показавший время 1:55:01.
Другие представители Казахстана также вошли в число участников соревнований: Арлан Жанабай финишировал на 12-й позиции, Дарын Конысбаев — на 13-й.
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