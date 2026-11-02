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Казахстанский триатлонист стал серебряным призёром этапа Кубка Азии в Китае

2 Ноября 2026, 11:51
АВТОР
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НОК РК 2 Ноября 2026, 11:51
2 Ноября 2026, 11:51
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Фото: НОК РК

Казахстанский триатлонист Егор Крупяков завоевал серебряную медаль этапа Кубка Азии, который прошёл в китайском городе Чунцин.

В мужских соревнованиях отечественный спортсмен финишировал вторым, преодолев дистанцию за 1 час 55 минут.

Победу одержал представитель России Павел Сорокин с результатом 1:54:06. Бронзовую награду завоевал китайский спортсмен Любо Чжан, показавший время 1:55:01.

Другие представители Казахстана также вошли в число участников соревнований: Арлан Жанабай финишировал на 12-й позиции, Дарын Конысбаев — на 13-й.

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