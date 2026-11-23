Казахстанские курорты за полгода заработали больше 91 млрд тенге. Туристическая отрасль растет не только в деньгах: увеличивается число мест размещения, расширяется номерной фонд, а отдельные направления уже принимают сотни тысяч и даже миллионы гостей. Но география туристического спроса остается весьма неравномерной.

В первом полугодии 2026 года объем услуг в сфере туризма составил 91,2 млрд тенге. Это на 11,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда показатель достигал 81,9 млрд тенге.

Одновременно расширяется инфраструктура отдыха. В курортных зонах страны работали 1 912 объектов размещения – на 64 больше, чем годом ранее. Их общая единовременная вместимость достигла 122,4 тыс. койко-мест, а номерной фонд вырос до 47,3 тыс. номеров.

Однако главным магнитом для туристов остается Алматинский горный кластер. За январь-июнь здесь обслужили более 1,2 млн человек – почти 60% всех посетителей курортных зон Казахстана. На этом направлении сосредоточена и основная часть туристических доходов: объем оказанных услуг составил 57,1 млрд тенге.

По количеству объектов размещения Алматинский горный кластер также впереди – 526. Следом идут Алакольская курортная зона области Жетысу с 226 объектами, Щучинско-Боровская зона с 216 и Алакольская курортная зона области Абай с 206.

В числе востребованных направлений также Мангистауская, Туркестанская, Балхашская и Алтайская курортные зоны. При этом значительная часть гостиничной инфраструктуры сосредоточена вокруг Алматы и Алаколя. На Алматинский горный кластер приходится 15,9 тыс. номеров, на Алакольскую зону области Жетысу – 5,7 тыс., а области Абай – 5,4 тыс. номеров.

Впрочем, большое количество гостиниц и номеров еще не гарантирует полной загрузки. По этому показателю лидируют Алакольская курортная зона области Абай – 40,1%, Алматинский горный кластер – 39,7% и Катон-Карагайская курортная зона – 37,6%.

Всего за первые шесть месяцев года в курортных зонах было сдано 1,58 млн номеров, а туристам предоставили 2,79 млн койко-суток. Средняя стоимость одной койко-сутки составила 18 627 тенге.

Таким образом, туристический рынок Казахстана продолжает расти, однако основной поток гостей и значительная часть доходов по-прежнему концентрируются вокруг нескольких направлений. Для остальных курортных зон задача не только привлечь путешественников, но и убедить их задержаться подольше.