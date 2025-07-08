Казахстанский тяжелоатлет Денис Полубояринов завоевал золото на юниорском чемпионате Азии по тяжелой атлетике, который проходит в Астане, передает BAQ.KZ.

В весовой категории до 94 килограммов 19-летний спортсмен не только одержал победу, но и установил новый рекорд Азии в "толчке", подняв штангу весом 213 килограммов.

Суммарный результат Полубояринова по итогам двух упражнений составил 376 кг (163 в рывке + 213 в толчке). Спортсмен выиграл с большим отрывом.

Второе место занял Руслан Рахматжонов из Узбекистана с результатом 345 кг (155+190), бронзу завоевал Джон Мурилло из Бахрейна - 334 кг (154+180).