Казахстанский тяжеловес победил на турнире в Лас-Вегасе
Фаворитом противостояния считался казахстанский спортсмен.
Сегодня 2026, 15:31
Казахстанский спортсмен Закир Найманбаев одержал победу на турнире по пощёчинам Power Slap 18, который прошёл в Лас-Вегасе (США), передает BAQ.KZ.
Представитель Казахстана встретился с американцем Уэсом Меной. Перед поединком Найманбаев занимал шестую позицию в рейтинге тяжёлого веса лиги, тогда как его соперник располагался на четвёртой строчке.
Несмотря на разницу в рейтинге, фаворитом противостояния считался казахстанский спортсмен. По итогам всех раундов судьи единогласно отдали победу Найманбаеву.
Для казахстанского силача это выступление стало возвращением после предыдущего турнира лиги. В ноябре прошлого года он также выступал на арене Power Slap, однако тогда уступил американцу Дориану Пересу единогласным решением судей.
Отметим, что лига Power Slap была создана президентом UFC Дана Уайтом и быстро стала популярной благодаря необычному формату соревнований.
