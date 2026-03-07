Казахстанский спортсмен Закир Найманбаев одержал победу на турнире по пощёчинам Power Slap 18, который прошёл в Лас-Вегасе (США), передает BAQ.KZ.

Представитель Казахстана встретился с американцем Уэсом Меной. Перед поединком Найманбаев занимал шестую позицию в рейтинге тяжёлого веса лиги, тогда как его соперник располагался на четвёртой строчке.

Несмотря на разницу в рейтинге, фаворитом противостояния считался казахстанский спортсмен. По итогам всех раундов судьи единогласно отдали победу Найманбаеву.

Для казахстанского силача это выступление стало возвращением после предыдущего турнира лиги. В ноябре прошлого года он также выступал на арене Power Slap, однако тогда уступил американцу Дориану Пересу единогласным решением судей.

Отметим, что лига Power Slap была создана президентом UFC Дана Уайтом и быстро стала популярной благодаря необычному формату соревнований.