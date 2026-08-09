Казахстанский ультрамарафонец преодолеет 1300 километров ради предстоящих выборов

Казахстанский ультрамарафонец Мендыбай Алимгазинов намерен преодолеть 1300 километров от Астаны до Алматы, чтобы 23 августа принять участие в первых выборах депутатов Курултая. Своей инициативой «Құрылтайға жол» он хочет напомнить казахстанцам о значении исторического голосования, по итогам которого будет сформирован новый однопалатный высший представительный орган страны и определена законодательная повестка на ближайшие пять лет.

Более 30 лет на марафонских дистанциях

Напомнить казахстанцам о значении предстоящих выборов решил 58-летний бегун-ультрамарафонец Мендыбай Алимгазинов. Его марафонский стаж насчитывает более 30 лет. За это время он стал участником многочисленных забегов на длинные дистанции и неоднократно поднимался на пьедестал.

В 2017 году Мендыбай Алимгазинов занял первое место в своей возрастной категории на Astana Marathon. В 2021 году он вновь вошел в число призеров этого марафона, заняв третье место в категории 50-54 лет.

В 2018 году спортсмен в составе команды из десяти ультрамарафонцев принял участие в эстафетном сверхмарафоне «Астана – Алматы». Общая протяженность маршрута составила 1300 километров, которые команда преодолела за шесть дней.

Мендыбай Алимгазинов также участвовал в Чемпионате по легкой атлетике «Masters Athletics» в категории 55-60 лет и по сей день продолжает выступать на соревнованиях среди спортсменов старших возрастных групп.

1300 километров к избирательному участку

Теперь свой многолетний спортивный опыт ультрамарафонец решил связать с гражданской инициативой.

На личной странице Мендыбай Алимгазинов сообщил, что намерен напомнить соотечественникам о важности участия в первых выборах депутатов Курултая и личной ответственности каждого гражданина за будущее страны.

Перед началом маршрута спортсмен заранее получил открепительное удостоверение на своем избирательном участке в Астане. 10 августа он планирует отправиться в символический ультрамарафон «Құрылтайға жол» и преодолеть 1300 километров от Астаны до Алматы.

Ежедневно Мендыбай Алимгазинов намерен проходить по 100 километров. Весь маршрут должен занять 13 дней. Ко дню голосования спортсмен рассчитывает прибыть в Алматы, прийти на избирательный участок и отдать свой голос за будущее страны.

Для ультрамарафонца это не просто очередная спортивная дистанция. Своим поступком он стремится показать, что гражданская ответственность начинается с личного решения и готовности подкрепить свои слова конкретным действием.

Почему финиш пройдет в Алматы

Выбор города Алматы в качестве конечной точки маршрута не случаен. Это крупнейший мегаполис и главный электоральный центр страны с наибольшим числом избирателей. Именно поэтому Мендыбай Алимгазинов решил завершить свой путь в Алматы и здесь принять участие в историческом голосовании.

На этом фоне инициатива Мендыбая Алимгазинова становится своеобразным гражданским вызовом жителям мегаполиса, прежде всего молодежи. Чтобы воспользоваться своим правом голоса, он готов преодолеть расстояние между двумя крупнейшими городами страны. Большинству же избирателей необходимо лишь выделить небольшое время и дойти до ближайшего участка.

Голос каждого определяет общее будущее

Даже для опытного ультрамарафонца при его преклонном возрасте дистанция в 1300 километров является серьезным испытанием, требующим огромной силы воли, дисциплины и выносливости. Однако смысл инициативы Мендыбай ага заключается не в том, чтобы призвать других повторить его спортивный поступок. Своим примером он напоминает: гражданская ответственность не требует больших усилий. Она начинается с простого, но важного решения прийти на выборы.

Ради своего голоса Мендыбай ага готов преодолеть огромный путь от Астаны до Алматы. Большинству казахстанцев достаточно пройти гораздо меньшее расстояние до ближайшего избирательного участка.

Поэтому, следуя примеру старшего поколения, 23 августа важно не оставаться в стороне, ведь наше общее и светлое будущее начинается с участия каждого из нас.