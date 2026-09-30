Казахстанский уран для своих АЭС: как страна будет выстраивать топливную цепочку

Развитие собственной атомной энергетики ставит перед Казахстаном вопрос не только о строительстве АЭС, но и об их долгосрочном обеспечении ядерным топливом. Сейчас вся выпускаемая «Казатомпромом» урансодержащая продукция, включая природный уран, экспортируется из-за отсутствия внутренней потребности. Однако с запуском атомной генерации ситуация изменится. Более того, Стратегией развития атомной отрасли до 2050 года предусмотрено резервирование 150 тысяч тонн урана для новых мощностей атомной генерации. Корреспондент BAQ.KZ выяснил, какие звенья ядерного топливного цикла уже есть в Казахстане, где страна сотрудничает с российскими компаниями и как эта кооперация может развиваться после строительства АЭС.

АО «НАК «Казатомпром» является национальным оператором Казахстана по импорту и экспорту урана, его соединений, редких металлов, а также ядерного топлива для атомных электростанций.

В структуру компании входят предприятия по добыче природного урана, переработке обогащенных урановых продуктов и производству компонентов ядерного топлива на базе АО «Ульбинский металлургический завод».

Еще одним звеном топливной цепочки стал казахстанско-китайский завод ТОО «Ульба-ТВС», введенный в эксплуатацию в 2021 году. Предприятие выпускает тепловыделяющие сборки по технологии французской компании Framatome для атомных электростанций Китая.

При этом непосредственно выбор поставщика ядерного топлива для будущих казахстанских АЭС относится к компетенции ТОО «Казахстанские атомные электрические станции».

«На территории Республики Казахстан локализованы практически все переделы, за исключением конверсии и обогащения урана. Согласно Стратегии развития атомной отрасли Республики Казахстан до 2050 года предусмотрено формирование недостающих звеньев ядерного топливного цикла с высокой добавленной стоимостью. В том числе проведение технико-экономических и правовых исследований по возможной локализации конверсии и обогащения урана. Также предусмотрена локализация производства компонентов ядерного топлива – тепловыделяющих элементов и сборок – для реакторов, планируемых к строительству в Казахстане», – сообщили в «Казатомпроме».

Какие совместные проекты с Россией уже работают

Сотрудничество Казахстана и российских компаний в урановой отрасли уже охватывает несколько крупных добывающих проектов.

В АО «СП «Акбастау» по 50% принадлежат «Казатомпрому» и АО «Ураниум Уан Груп». Аналогичная структура действует в ТОО «Каратау», где каждой из сторон также принадлежит по 50%.

В ТОО «СП «ЮГХК» доля «Казатомпрома» составляет 30%, а АО «Ураниум Уан Груп» – 70%.

В ТОО «СП «Буденовское» «Казатомпрому» принадлежит 51%, еще 49% – ТОО «СГХК», аффилированному с российской стороной.

Сотрудничество есть и на этапе обогащения урана. На территории России «Казатомпром» имеет доли в АО «Центр по обогащению урана» и АО «Международный центр по обогащению урана».

Через эти предприятия компания имеет доступ к услугам по обогащению урана, в том числе для изготовления топлива для нужд собственной атомной энергетики.

С кем еще Казахстан сотрудничает в урановой отрасли

При этом международное сотрудничество Казахстана в урановой отрасли не ограничивается российскими компаниями. Страна развивает совместные проекты также с Китаем, Японией и другими государствами.

Китайские компании участвуют в нескольких уранодобывающих предприятиях Казахстана, включая «Орталык», «Семизбай-U» и другие проекты.

Есть совместные проекты и с японскими компаниями. В частности, в уранодобывающем предприятии «АППАК» вместе с «Казатомпромом» участвуют японские Sumitomo и Kansai Electric. Казахстан также поставляет урановое сырье для нужд японской атомной энергетики.

BAQ.KZ также спросил «Казатомпром», обсуждаются ли с российскими партнерами новые проекты по разработке урановых месторождений в Казахстане либо продление сроков действующих совместных предприятий и связаны ли такие переговоры с будущим спросом на ядерное топливо.

Российский реактор и казахстанские месторождения – разные вопросы

Заслуженный энергетик Казахстана Жакып Хайрушев считает, что развитие собственной атомной энергетики может расширить сотрудничество с российскими компаниями прежде всего в сфере обогащения урана, изготовления топлива, сервисного обслуживания и подготовки специалистов.

Как отметил Хайрушев, в сентябре 2026 года «Казахстанские атомные электрические станции» и «Атомстройэкспорт» подписали контракт на проектирование, поставку и строительство первой казахстанской АЭС. По словам эксперта, речь идет о станции мощностью 2 400 МВт с двумя энергоблоками.

При этом Хайрушев предлагает разделять сотрудничество в рамках строительства АЭС и вопросы участия российских компаний в добыче казахстанского урана.

«Строительство АЭС российской технологии не означает, что Казахстан должен автоматически увеличивать долю российских компаний в добыче своего урана. Связывать доступ к месторождениям с выбором реакторной технологии я считаю неправильным с экономической точки зрения. Урановые месторождения являются самостоятельным стратегическим активом Казахстана. Другое дело – топливный цикл. Если первая станция строится на базе российского реактора ВВЭР-1200, на начальном этапе естественно возникает более тесная кооперация с российской топливной цепочкой», – отметил энергетик.

По его мнению, Казахстану следует стремиться не только к покупке готового топлива, но и к постепенному переносу отдельных технологических переделов внутрь страны.

От урана до готовой тепловыделяющей сборки

Для дальнейшей локализации у Казахстана уже есть промышленная база.

Как отметил Хайрушев, Ульбинский металлургический завод десятилетиями производит урановые порошки и топливные таблетки.

ТОО «Ульба-ТВС», в свою очередь, выпускает полноценные тепловыделяющие сборки по технологии Framatome для китайских АЭС. По словам эксперта, завод достиг проектной мощности 200 тонн низкообогащенного урана в виде тепловыделяющих сборок в год.

Предприятие сертифицировано для выпуска сборок AFA 3G, а за 2022–2025 годы осуществило 16 поставок ТВС в Китай.

«Перед нами должен стоять вполне практический вопрос: почему уран для казахстанской АЭС должен пройти весь технологический цикл за пределами страны и затем вернуться к нам уже в виде готового топлива? Строительство собственной атомной энергетики должно быть использовано для постепенного замыкания максимально возможной части ядерного топливного цикла внутри Казахстана. Это может быть производство порошков и таблеток, компонентов ТВС, а в перспективе и локализация изготовления топлива конкретно для реакторов, которые будут работать на наших АЭС. При этом обогащение на определенном этапе вполне может оставаться внешней услугой», – считает Хайрушев.

Что может дать более тесная кооперация с «Росатомом»

Эксперт допускает, что сотрудничество с «Росатомом» по мере развития атомной энергетики Казахстана может стать шире.

Однако, по его мнению, результатом такой кооперации должны стать передача технологий, локализация производства, подготовка собственных инженеров, формирование казахстанской цепочки поставщиков и постепенное увеличение национальной добавленной стоимости.

«Сотрудничество с Росатомом действительно может стать шире. Но правильным результатом этого сотрудничества должно быть не увеличение зависимости, а обратный процесс: передача технологий, локализация производства, подготовка собственных инженеров, создание казахстанской цепочки поставщиков и постепенное увеличение национальной добавленной стоимости. Для страны, которая добывает около 40% мирового урана и начинает строить собственные АЭС, оставаться исключительно поставщиком природного урана было бы уже слишком скромной ролью», – отметил он.

Почему собственного урана недостаточно

По словам Хайрушева, наличие собственной сырьевой базы дает Казахстану серьезное преимущество, однако само по себе не обеспечивает технологическую независимость.

После добычи природный уран должен пройти несколько стадий – конверсию, обогащение, производство топливных таблеток, тепловыделяющих элементов и сборок. Часть необходимых технологий и мощностей сосредоточена у ограниченного числа компаний и государств.

«В 2025 году на предприятия, расположенные в Казахстане, приходилось около 39% мировой добычи урана. Это колоссальный ресурсный актив, который дает стране долгосрочную обеспеченность сырьем, экспортную выручку и, что особенно важно, сильную переговорную позицию при развитии собственной атомной энергетики. Но атомная энергетика устроена значительно сложнее, чем, например, угольная генерация, где наличие собственного топлива во многом решает вопрос топливной безопасности. Природный уран еще нужно конвертировать, обогатить, изготовить топливные таблетки, тепловыделяющие элементы и сборки, причем последние проектируются под конкретный тип реактора», – пояснил эксперт.

По мнению Хайрушева, Казахстан уже нельзя рассматривать исключительно как экспортера уранового сырья. Помимо добычи, в стране действует Ульбинский металлургический завод, производится урановое топливо и налажен выпуск тепловыделяющих сборок.

Это, по мнению энергетика, позволяет ставить перед технологическими партнерами вопросы локализации, трансферта технологий, подготовки кадров и участия казахстанских предприятий в производственной цепочке.

Нужно ли Казахстану собственное обогащение

По мнению Хайрушева, создание внутри страны абсолютно всех этапов ядерного топливного цикла не обязательно должно становиться самоцелью.

В частности, строительство собственного обогатительного производства потребует отдельного экономического обоснования.

Эксперт отмечает, что практически ни одна страна не формирует весь ядерный топливный цикл исключительно внутри своих границ. Важнее определить критические компетенции, которые должны находиться под национальным контролем, и не допустить зависимости от единственного внешнего поставщика на всех последующих после добычи стадиях.

«Нам необязательно любой ценой создавать внутри страны абсолютно весь топливный цикл. Например, строительство собственного обогатительного производства требует отдельного серьезного экономического обоснования. Но Казахстану крайне важно не допустить ситуации, когда добываем собственный уран, а затем полностью зависим от одного внешнего поставщика на всех последующих этапах. Чем больше переделов от добычи урана до готового топлива будет оставаться внутри страны, тем выше будет реальная добавленная стоимость собственной атомной энергетики», – подчеркнул Хайрушев.

Сколько урана понадобится казахстанским АЭС

Точный объем природного урана, который ежегодно потребуется будущим казахстанским атомным станциям, пока определить нельзя.

В «Казатомпроме» пояснили, что расчеты зависят от количества энергоблоков и их мощности, структуры топливной кампании, степени обогащения урана в тепловыделяющей сборке, а также параметров обогащения, в том числе ЕРР и хвостов.

В качестве справочного показателя «Казатомпром» приводит данные Всемирной ядерной ассоциации: один реактор мощностью 1 ГВт в среднем использует около 200 тонн природного урана в год.

При этом указанную оценку нельзя автоматически переносить на будущую казахстанскую АЭС: фактическая потребность будет зависеть от параметров конкретных энергоблоков и их топливных кампаний.

Для атомной энергетики зарезервируют 150 тысяч тонн урана

Сегодня вся выпускаемая «Казатомпромом» урансодержащая продукция, включая природный уран, экспортируется за пределы Казахстана, поскольку внутреннего спроса на нее пока нет.

С вводом собственных АЭС должна появиться и внутренняя потребность.

Согласно Стратегии развития атомной отрасли Казахстана до 2050 года, предусмотрено резервирование 150 тысяч тонн урана к 2050 году для проектов ввода новых мощностей атомной генерации.

Как пояснили в «Казатомпроме», этот объем должен обеспечить гарантированное и устойчивое топливное снабжение отечественной атомной энергетики на долгосрочную перспективу.

Казахстан уже располагает собственной добычей урана, предприятиями по производству отдельных компонентов ядерного топлива и тепловыделяющих сборок, а через совместные структуры имеет доступ к услугам по обогащению. При этом решения о поставщике топлива для будущих АЭС, возможной кооперации с «Росатомом» и структуре топливного обеспечения будут приниматься уполномоченными организациями.

По мнению Жакыпа Хайрушева, наличие значительной сырьевой базы позволяет Казахстану ставить перед партнерами более широкие задачи – от локализации производства и передачи технологий до развития собственных компетенций. В перспективе эксперт видит для страны возможность занять нишу не только крупнейшего производителя природного урана, но и одного из международных центров производства компонентов и топлива для АЭС.