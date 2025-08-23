Творческий коллектив Вооруженных сил Казахстана вызвал фурор на Красной площади в Москве, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службы Министерства обороны РК.

Творческие коллективы Вооружённых сил Казахстана стали ярким событием XVII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня - 2025", который проходит на Красной площади в Москве и посвящён 80-летию Великой Победы. Под звуки попурри из казахских песен рота почётного караула Министерства обороны РК продемонстрировала строевое дефиле, а Центральный военный оркестр исполнил степные мелодии, знакомые и близкие не только казахстанцам, но и российским слушателям.

Особое впечатление на зрителей произвело выступление воспитанницы студии "Жас сарбаз" Жасмины Тузеловой, которая исполнила легендарную песню "Алия", посвящённую 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Алии Молдагуловой. Эта композиция, написанная Сейдоллой Байтерековым, полвека назад уже становилась песней года на фестивале в Болгарии и разошлась по многим странам.

По словам главного военного дирижёра Вооружённых сил Казахстана, подполковника Алмаса Ибрагимова, в программу выступления вошли произведения Нургисы Тлендиева "Туған ел", "Саржайлау" и "Өз елім", что стало данью памяти героям Великой Отечественной войны.

"Выступление Центрального военного оркестра Вооруженных сил Казахстана, которому в этом году исполняется 30 лет, сопровождалось громом оваций. Этномотивы не были для собравшейся публики экзотикой, но вызвали бурный восторг", - говорится в сообщении ведомства.

Фестиваль "Спасская башня" в этом году объединил 25 творческих коллективов из России, стран Азии, Африки и Европы. Торжественное открытие состоялось в День Государственного флага России.