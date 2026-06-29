Казахстанский вольфрам оказался в центре расследования NYT о семье Трампа

Крупнейшие неразработанные запасы вольфрама в Казахстане оказались в эпицентре громкого политического скандала в США. Влиятельное издание The New York Times опубликовало расследование, согласно которому сыновья президента Дональда Трампа — Дональд-младший и Эрик — инвестировали в структуру, связанную с разработкой гигантских месторождений Северный Катпар и Верхнее Кайракты в Карагандинской области.

В сделке по проекту Kaz Resources / Cove Kaz Capital также замешана инвесткомпания Cantor Fitzgerald, принадлежащая сыновьям министра торговли США Говарда Латника. Американская Cove Kaz Capital уже получила 70% в проекте (остальные 30% — у «Тау-Кен Самрук»), который в перспективе может рассчитывать на госсубсидии от США в размере до $1,6 млрд. Журналисты NYT прямо заявляют о возможном конфликте интересов: финансовые вливания со стороны родственников американских топ-чиновников подозрительно совпали с решениями Белого дома по продвижению проекта.

В то же время официальный Вашингтон все обвинения отрицает, прикрываясь интересами национальной безопасности. США отчаянно пытаются снизить зависимость от Китая в поставках вольфрама — критически важного для оборонки металла. Карагандинские месторождения оцениваются в миллиарды долларов и могут обеспечить добычу на 40 лет вперед, что превращает Казахстан в ключевого игрока на мировом рынке, а заодно — в арену для больших геополитических игр американских элит.