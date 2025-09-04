17-летний теннисист из Казахстана Зангар Нурланулы творит сенсацию на юниорском Открытом чемпионате США, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана. Впервые в своей карьере он пробился в четвертьфинал турнира Большого шлема.

В третьем круге казахстанец выдал волевой матч против восьмой ракетки мира рейтинга ITF Juniors, финна Оскари Палданиуса, посеянного под шестым номером. После проигранного первого сета — 3:6 — Зангар сумел переломить ход встречи: уверенно взял второй сет со счетом 6:1, а затем довел дело до победы в решающей партии — 6:2.

Президент Федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов уже поздравил юного спортсмена с историческим достижением. В четвертьфинале Нурланулы встретится с россиянином Тимофеем Дерепаско. Но на этом выступление казахстанца в Нью-Йорке не ограничивается: вместе с Дамиром Жалгасбаем он продолжает борьбу в парном разряде. В ночь на 4 сентября дуэт сыграет против вторых сеяных турнира, немцев Нильса Макдональдса и Макса Шёнхауса.

Стоит отметить, что Зангар и Дамир остаются последними представителями Казахстана на кортах US Open в этом году.