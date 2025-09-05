Поездка в Китай с 31 августа по 3 сентября стала началом новых политических и экономических возможностей для Казахстана. Подписанные в её рамках соглашения охватывают сферы от транзитных коридоров до искусственного интеллекта. В беседе с корреспондентом BAQ.KZ директор Центра изучения Китая Гульнар Шаймергенова обозначила ключевые приоритеты двустороннего сотрудничества.

Как отметила Гульнар Шаймергенова, накануне визита, 30 августа, Глава государства встретился с Председателем КНР Си Цзиньпином и подписал более 20 документов в сферах энергетики, транспорта, логистики, образования и экологии. Кроме того, было согласовано открытие в Казахстане еще двух мастерских "Лу Баня" и запуск совместных проектов в рамках Года культуры.

1 сентября Токаев выступил на саммите ШОС, представив видение Казахстана по укреплению многостороннего сотрудничества. 2 сентября в Пекине Президент открыл Культурный центр Казахстана, подчеркнув значение гуманитарных связей в развитии стратегического партнерства. 3 сентября Токаев принял участие в военном параде, посвященном 80-летию Победы в Китае.

По словам Гульнары Шаймергеновой, визит наполнил "всестороннее стратегическое партнёрство" Казахстана и Китая конкретными делами.

"Китай – это сосед с общей судьбой и надёжный партнёр для Казахстана. Поездка Токаева отличалась не только декларациями, но и конкретными инвестиционными и гуманитарными соглашениями", – подчеркнула эксперт.

Она выделила несколько ключевых направлений визита:

Транспорт и логистика. Ставится задача увеличить пропускную способность коридоров "Китай – Европа" через Казахстан. Это придаст новый импульс развитию Транскаспийского маршрута.

Энергетика и промышленность. Обсуждены совместные проекты в нефтегазовой, "зеленой" энергетике и металлургии. Планируется создание новых производств с участием китайских компаний.

Агросектор и цифровые технологии. Сотрудничество в органическом сельском хозяйстве и искусственном интеллекте открывает Казахстану доступ к новым рынкам и технологиям.

Гуманитарные связи. Культурный центр и мастерские "Лу Баня" станут кадровым и технологическим мостом.

По данным Шаймергеновой, китайские инвестиции в экономику Казахстана превысили 27 миллиардов долларов, в стране работают более 6 тысяч совместных предприятий. Следующий этап – переход к "качественной глубине" взаимодействия.

"Для Казахстана главные приоритеты – ускорение развития Транскаспийского коридора, запуск новых энергетических проектов, вывод агропродукции на рынок Китая под брендом органики и развитие цифровой индустрии. Эти направления превращают нашу географию в реальное экономическое преимущество", – считает эксперт.

Поездка Токаева в Китай укрепила не только политическое доверие, но и экономические и культурные связи. Теперь главная задача – воплотить подписанные соглашения в жизнь. Это позволит Казахстану увеличить торговлю, привлечь инвестиции и развивать человеческий капитал.