Казахстанско-сербский дуэт сенсационно прошёл фаворитов на "Ролан Гаррос"
Данилина и Крунич в полуфинале Открытого чемпионата Франции.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстанско-сербская пара Анна Данилина и Александра Крунич продолжает громкое выступление на Открытом чемпионате Франции – 2025, передает BAQ.KZ.
В четвертьфинальном матче парного разряда Данилина и Крунич одержали волевую победу над первой сеяной парой турнира — чешкой Катержиной Синяковой и американкой Тейлор Таунсенд. Итоговый счёт встречи: 7:5, 4:6, 6:2.
Этот результат стал настоящей сенсацией для парижского турнира, учитывая высокий рейтинг соперниц. В полуфинале Анне и Александре предстоит встреча с норвежско-японским дуэтом — Ульрикке Эйкери и Эри Ходзуми.
Напомним, что Данилина и Крунич уже имеют опыт успешного сотрудничества: в 2022 году они дошли до финала турнира WTA 250 в Кливленде.
Пресс-служба Федерации тенниса Казахстана (ФТК) поздравила спортсменку с выходом в полуфинал и пожелала дальнейших побед.
Самое читаемое
- В Алматы на стройке упал башенный кран — есть погибший
- Казахстан запускает первую AI-фабрику в Центральной Азии
- В Мангистау 35-летняя женщина почти каждый год рожала по ребёнку
- Иностранные валюты подорожали в Казахстане 3 июня
- Госсимволы должны стать объединяющей силой – Гражданский альянс Казахстана