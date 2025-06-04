Казахстанско-сербская пара Анна Данилина и Александра Крунич продолжает громкое выступление на Открытом чемпионате Франции – 2025, передает BAQ.KZ.

В четвертьфинальном матче парного разряда Данилина и Крунич одержали волевую победу над первой сеяной парой турнира — чешкой Катержиной Синяковой и американкой Тейлор Таунсенд. Итоговый счёт встречи: 7:5, 4:6, 6:2.

Этот результат стал настоящей сенсацией для парижского турнира, учитывая высокий рейтинг соперниц. В полуфинале Анне и Александре предстоит встреча с норвежско-японским дуэтом — Ульрикке Эйкери и Эри Ходзуми.

Напомним, что Данилина и Крунич уже имеют опыт успешного сотрудничества: в 2022 году они дошли до финала турнира WTA 250 в Кливленде.

Пресс-служба Федерации тенниса Казахстана (ФТК) поздравила спортсменку с выходом в полуфинал и пожелала дальнейших побед.