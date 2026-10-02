Казахстанское дерби за бронзу: Сейлхан Болатбек выиграл медаль Азиады по джиу-джитсу
2 Октября 2026, 11:08
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2 Октября 2026, 11:082 Октября 2026, 11:08
109Фото: @DRSQazaqstan
Схватка за бронзу Азиатских игр по джиу-джитсу в весе до 77 кг получилась чисто казахстанской. На ковер в японских Аичи и Нагое вышли Сейлхан Болатбек и Адлан Мадаев.
Медаль досталась Болатбеку, он победил соотечественника со счетом 2:0, сообщает Дирекция развития спорта Министерства туризма и спорта РК.
Для казахстанских джитсеров это уже третья награда на нынешней Азиаде. Ранее серебро в весе до 69 кг завоевал Нуржан Батырбеков, а бронзу в категории до 48 кг взяла Жибек Кулымбетова.
Турнир по джиу-джитсу на Азиатских играх продолжается.
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