Казахстанское дерби за бронзу: Сейлхан Болатбек выиграл медаль Азиады по джиу-джитсу

Схватка за бронзу Азиатских игр по джиу-джитсу в весе до 77 кг получилась чисто казахстанской. На ковер в японских Аичи и Нагое вышли Сейлхан Болатбек и Адлан Мадаев.

Медаль досталась Болатбеку, он победил соотечественника со счетом 2:0, сообщает Дирекция развития спорта Министерства туризма и спорта РК.

Для казахстанских джитсеров это уже третья награда на нынешней Азиаде. Ранее серебро в весе до 69 кг завоевал Нуржан Батырбеков, а бронзу в категории до 48 кг взяла Жибек Кулымбетова.

Турнир по джиу-джитсу на Азиатских играх продолжается.