Первое полугодие 2025 года стало знаковым этапом для культурной сферы Казахстана — страна не только укрепила внутренние культурные инициативы, но и уверенно вышла на международную арену, передает BAQ.KZ.

Свыше 270 музеев Казахстана стали центрами активной культурной жизни, организовав за полгода 817 мероприятий, включая 28 международных проектов и 154 события республиканского масштаба. Внимание было уделено и просвещению: проведены 45 образовательных семинаров, мастер-классы и лекции, способствующие профессиональному росту музейных работников и вовлечению новой аудитории.

Особое внимание привлекло присвоение статуса Национального музея двум ведущим учреждениям — Государственному музею искусств им. Абылхана Кастеева и Центральному государственному музею РК. Это признание подчеркивает их вклад в сохранение и развитие культурного наследия страны.

Значимым событием стал III Конгресс музеев Казахстана, прошедший в Астане. Он стал площадкой обсуждения вопросов реставрации, цифровизации и сохранения культурных ценностей, объединив профессиональное сообщество со всей страны.

Казахстанские музеи также активно участвуют в международной культурной жизни. Среди ярких проектов — международная выставка-симпозиум "Тұран таулары", конкурс "Ұлттық құндылықтар: салттың сырлы бейнесі", форум "Ұлы Даланың ұлттық дәстүрлері" и круглый стол "Культурный диалог: Казахстан – Россия", направленные на укрепление гуманитарных связей.

Центральным направлением года стало развитие сотрудничества с Китаем. В рамках Года туризма Китая в Казахстане были организованы крупные выставочные проекты, в том числе экспозиция "Китайское искусство идей", собравшая произведения из коллекции Национального музея искусств КНР.

Кульминацией стала важная веха в истории культурной дипломатии страны — открытие Культурного центра Казахстана в Пекине. Центр, зарегистрированный в июне 2025 года, стал первым зарубежным представительством в области культуры. В его стенах разместились библиотека, выставочные и конференц-залы, творческие мастерские и классы казахского языка. Здесь будут проходить концерты, фестивали, кинопоказы и лекции, продвигая культуру Казахстана среди китайской аудитории.

В ответ Казахстан готовится к приему Культурного центра Китая в Астане — шагу, символизирующему взаимное стремление к культурному диалогу и стратегическому партнёрству.

Первые шесть месяцев 2025 года убедительно продемонстрировали: казахстанская культура уверенно заявляет о себе как внутри страны, так и на мировой арене. Международные инициативы, обновление музейных практик и развитие культурной дипломатии становятся неотъемлемой частью современного имиджа Казахстана.