Казахстанское кино показали зрителям в Бишкеке
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В Бишкеке стартовали Дни казахстанского кино. Зрителям покажут три картины, включая «Qaitadan», «Жабайы» и анимационный фильм «Алтын Адам».
Часть фильмов представили сами авторы. В столицу Кыргызстана приехали режиссеры «Алтын Адама» Турдыбек Майдан и Тилек Толеугазы, а также автор фильма «Жабайы» Дамир Абилханов.
На открытии выступили советник-посланник Посольства Казахстана Асхат Сыздыков и директор Департамента кинематографии Кыргызстана Талантбек Толобеков. Они говорили о совместных проектах и развитии связей между киноиндустриями двух стран.
Программа Дней кино знакомит кыргызстанскую аудиторию с современными казахстанскими фильмами. Для представителей отрасли такие показы дают возможность напрямую общаться с коллегами и обсуждать новые совместные проекты.
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