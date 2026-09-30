Казахстанское кино показали зрителям в Бишкеке

В Бишкеке стартовали Дни казахстанского кино. Зрителям покажут три картины, включая «Qaitadan», «Жабайы» и анимационный фильм «Алтын Адам».

Часть фильмов представили сами авторы. В столицу Кыргызстана приехали режиссеры «Алтын Адама» Турдыбек Майдан и Тилек Толеугазы, а также автор фильма «Жабайы» Дамир Абилханов.

На открытии выступили советник-посланник Посольства Казахстана Асхат Сыздыков и директор Департамента кинематографии Кыргызстана Талантбек Толобеков. Они говорили о совместных проектах и развитии связей между киноиндустриями двух стран.

Программа Дней кино знакомит кыргызстанскую аудиторию с современными казахстанскими фильмами. Для представителей отрасли такие показы дают возможность напрямую общаться с коллегами и обсуждать новые совместные проекты.