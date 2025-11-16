В Ташкенте состоялось открытие Дней кино стран Центральной Азии и Азербайджана, организованных в рамках Международного конгресса "Центральная Азия: общее духовно-просветительское наследие – общее будущее". Мероприятие собрало представителей культурных и научных кругов, режиссёров и молодых лидеров со всего региона, передаёт BAQ.KZ.

В программе были представлены современные казахстанские фильмы, которые вызвали большой интерес у узбекской публики. Зрителям показали историческую картину "Жамбыл. Новая эра", драму "Qaitadan", собравшую в прокате свыше миллиарда тенге, короткометражку "Үміт сәулесі" о паралимпийце Ергали Шамее, а также вдохновляющий фильм "Ева – Батыр қыз" о девушке-кокпаршы Еве Жигалиной. Каждый показ сопровождался тёплым приемом и высокой оценкой эмоциональной и тематической насыщенности работ.

На премьере фильма "Жамбыл. Новая эра" присутствовал директор Агентства кинематографии Узбекистана Шухрат Ризаев, который отметил мастерство режиссёра Жандоса Кусаинова и пригласил его к сотрудничеству в будущих совместных проектах.

В рамках программы конгресса казахстанские режиссёры также посетили павильоны "Узбекфильма", где ознакомились с коллекцией костюмов и реквизита, представляющей особый интерес для исторического кино. Визит стал площадкой для обсуждения возможных совместных проектов и обмена профессиональным опытом.

Кроме того, прошёл круглый стол с участием руководителей киноорганизаций Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Участники обсудили расширение сотрудничества, совместные кинопроизводства, обмен опытом и продвижение национального кино на международной арене.

Дни кино стали важным шагом в укреплении культурного диалога стран региона и открыли новые возможности для копродукции и творческого взаимодействия.