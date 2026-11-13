Казахстанское кино поймало сразу двух «Бриллиантовых бабочек» в Москве

Сразу две награды престижной кинопремии отправились в Казахстан. На церемонии вручения II Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» в Москве отметили казахстанского актера Жасулана Копбергена и оператора Александра Плотникова.

Копберген стал лучшим актером за главную роль в фильме «QAITADAN» режиссера Думана Еркимбека. Награду за лучшую операторскую работу получил Александр Плотников, снимавший историческую драму «Эвакуация» Фархата Шарипова.

У одной из отмеченных картин уже есть собственный рекорд. «QAITADAN» стал первым казахстанским фильмом, созданным при государственной поддержке, кассовые сборы которого превысили 1 млрд тенге.

Для режиссера Думана Еркимбека эта картина стала дебютом в полнометражном кино. В центре сюжета — городской парень, который оказывается в ауле и неожиданно попадает во временную петлю. За фантастической завязкой скрываются темы ответственности, взаимопомощи и отношений между поколениями.

Вторая награжденная работа переносит зрителя в годы Великой Отечественной войны. Историческая драма «Эвакуация» рассказывает о судьбах людей, оказавшихся в Казахстане в военное время. Фильм создан киностудией «Казахфильм» имени Шакена Айманова. Его режиссером, сценаристом и продюсером выступил Фархат Шарипов.

Казахстанское присутствие на премии не ограничилось двумя победами. В шорт-лист также вошли картины «Осенний бриз» Адиля Мереке и «Граждане крыши» Гульшат Смагуловой.

В этом году за награды боролся 41 фильм из 19 стран. Победителей определили в 12 номинациях.