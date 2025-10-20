Министерство культуры и информации Республики Казахстан продолжает системную работу по развитию национальной кинематографии и продвижению казахстанского кино на международной арене, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минкультуры.

Отечественные картины приняли участие более чем в 300 международных кинофестивалях и завоевали 177 наград, что значительно укрепило позицию Казахстана в мировой киноиндустрии. С 2020 по 2025 годы Государственным центром поддержки национального кино реализовано 119 кинопроектов, охватывающих широкий спектр жанров — от полнометражных художественных фильмов до анимации.

В последние два года проведено три питчинга, по итогам которых 40 из 57 проектов реализуются молодыми кинематографистами. В 2024 году были пересмотрены правила конкурсного отбора, что позволило сделать процесс более прозрачным и эффективным. Были установлены приоритетные темы, сокращены сроки разработки сценариев, внедрён электронный формат подачи документов и усовершенствован механизм голосования Экспертного совета. Благодаря этим изменениям доля сценариев на казахском языке выросла до 75%, а участие молодых независимых режиссёров значительно увеличилось.

Значимым достижением стал успех фильма "Qaitadan", получившего государственную поддержку и ставшего лидером отечественного проката с кассовыми сборами свыше 1 миллиарда тенге. Эта картина более чем в пять раз окупила государственные инвестиции, продемонстрировав эффективность новых механизмов господдержки. В 2025 году стартовал республиканский кастинг "JARQYRA", направленный на поиск и поддержку новых актёрских талантов, преимущественно из регионов. Благодаря этому проекту молодые артисты получили возможность заявить о себе и стать частью национального кинематографа.

В рамках акции "Декада казахского кино" показы отечественных фильмов прошли в кинотеатрах Карагандинской, Жамбылской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях и в области Жетісу. Сегодня казахстанские фильмы становятся всё более доступными зрителям — они представлены не только в кинотеатрах, включая региональные, но и на онлайн-платформах. Совместно с платформой "Кинопоиск" создана специальная подборка из 17 казахстанских картин, среди которых "Время патриотов", "Каникулы off-line 2", "Дос-Мұқасан", "Қажымұқан" и другие, что открывает новые возможности для популяризации национального кино.

Казахстанское кино уверенно выходит на международный уровень. Впервые за последние 30 лет наша страна была представлена на крупнейшем кинорынке Marché du Film в рамках Каннского кинофестиваля, где национальный стенд KazakhCinema стал важной площадкой для продвижения отечественных проектов. В Каннах были подписаны меморандумы с национальными киноцентрами Франции и Грузии, а в Актау — соглашения о сотрудничестве с киноорганизациями Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Туркменистана и Узбекистана. Среди международных проектов — документальный фильм "Сказка о морских псах" и копродукция "Победителей видно на старте", представленные на фестивалях в Локарно и Пусане.

Таким образом, казахстанское кино уверенно расширяет свои горизонты, находя своего зрителя как в стране, так и за её пределами.