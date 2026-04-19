В Иране уже 50 дней отсутствует доступ к интернету

В Иране доступ к интернету отсутствует уже 50 дней. Об этом проинформировала международная мониторинговая служба NetBlocks, передает BAQ.KZ.

В заявлении отмечается, что Иран уже семь недель остается изолированным от глобального интернета, а цифровая блокада достигла 50-го дня, или 1 176 часов.

Напомним, 11 апреля Иран и США провели в Исламабаде несколько раундов переговоров. Иранскую делегацию возглавлял спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, американскую - вице-президент Джей Ди Вэнс. Позднее в Тегеране и Вашингтоне заявили, что стороны не смогли достичь договоренности по долгосрочному урегулированию конфликта из-за ряда сохраняющихся разногласий.