Казахстанское мороженое завоёвывает зарубежные рынки
За границу было отправлено почти 4,5 тысячи тонн сладкого десерта.
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Казахстанское мороженое стало настоящим экспортным хитом, передает BAQ.KZ. По данным Бюро национальной статистики, за первые пять месяцев 2025 года за границу было отправлено почти 4,5 тысячи тонн сладкого десерта - это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Особой популярностью казахстанская продукция пользуется в странах СНГ и Китае. Покупателей привлекает натуральный состав, широкий выбор вкусов и конкурентоспособные цены. Всего с начала года в стране произвели почти 24 тысячи тонн мороженого - на 17% больше, чем годом ранее. Это позволяет почти полностью покрывать внутренний спрос: импорт занимает лишь около 15% рынка, и в основном поступает из России, Кыргызстана и Турции. За первые полгода в Казахстан ввезли около 3 тысяч тонн замороженного десерта.
Аналитики считают, что при сохранении текущих темпов экспорта и производства, Казахстан может укрепить позиции одного из лидеров по поставке мороженого в регион.
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