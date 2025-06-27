Казахстанская перерабатывающая компания впервые поставит партию нерафинированного подсолнечного масла на китайский рынок, передает BAQ.KZ.

Покупателем продукции выступит компания, которая отвечает за формирование зерновых резервов Китая.

Согласно условиям контракта, переработка подсолнечника будет полностью осуществлена на мощностях казахстанского предприятия. После этого готовая продукция отправится в Китай.

Поставка организована в рамках программы консолидации экспортных партий сельхозпродукции, реализуемой Национальной компанией "Продкорпорация". Программа создана для поддержки отечественных фермеров и переработчиков: она позволяет объединять небольшие партии продукции от разных поставщиков и формировать крупные экспортные отгрузки с полным логистическим сопровождением.

В прошлом году в рамках этой программы Казахстан уже заключил шесть экспортных контрактов на поставку зерновых и масличных культур в Китай и страны Центральной Азии на общую сумму 20 млн долларов. В 2025 году работа продолжается: в КНР уже отправлено 1,6 тысяч тонн кормовой муки казахстанского производства.

Сейчас Казахстан активно развивает глубокую переработку сельхозпродукции, что позволяет не только увеличивать экспорт, но и создавать добавленную стоимость внутри страны. Такие проекты помогают повысить загрузку перерабатывающих мощностей и поддержать малые и средние фермерские хозяйства.