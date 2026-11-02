Казахстанское предприятие приступило к изготовлению трех пропановых буллитов для ГСК на Тенгизе

На заводе «АтырауНефтеМаш» началось изготовление трех пропановых буллитов для Газосепарационного комплекса (ГСК), строящегося на Тенгизе.

К производству приступили после поставки всего необходимого объема листового металла и успешного прохождения партией входного контроля и инспекции.

С ходом работ на производственной площадке ознакомился Председатель Правления KMG PetroChem Диаз Диянов.

Предстоит изготовить три крупногабаритные емкости для безопасного хранения очищенного пропана перед его дальнейшей транспортировкой. Длина каждого буллита составит 42,75 метра, диаметр — 7,5 метра, проектный объем — 1 808 кубометров. В настоящее время ведется подготовка к изготовлению корпусов емкостей.

ГСК станет одним из ключевых объектов развития отечественной нефтегазохимии. Его проектная мощность предусматривает переработку до 9,1 млрд кубометров сухого газа в год с получением до 1,6 млн тонн этана и 360 тыс. тонн пропана.

Получаемый этан станет сырьем для производства полиэтилена, а пропан — полипропилена.

Привлечение казахстанских предприятий к реализации проекта — важная составляющая развития отечественного машиностроения. Размещение заказов на местных производственных площадках способствует увеличению доли казахстанского содержания, развитию производственных компетенций и расширению участия отечественных компаний в масштабных нефтегазохимических проектах.

Таким образом, реализация проекта ГСК не только создает новые производственные мощности, но и открывает дополнительные возможности для развития казахстанской промышленности.