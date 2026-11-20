За период 2019-2025 гг. агропромышленный комплекс Казахстана заметно нарастил объемы производства. Особенно быстро росло растениеводство: стоимость произведенной продукции увеличилась более чем вдвое. Прибавило и животноводство, а вместе с ними – инвестиционная активность и экспортные возможности отрасли.

По данным Министерства сельского хозяйства, в 2019-2025 годах валовая продукция растениеводства выросла с 2,8 трлн до 5,9 трлн тенге. Это более чем двукратный рост. В животноводстве показатель увеличился в 1,7 раза — с 2,3 трлн до 3,8 трлн тенге.

Одновременно в отрасли росли инвестиции. В ведомстве связывают положительную динамику с государственными мерами поддержки, доступностью финансирования, техническим обновлением предприятий, развитием переработки и внедрением современных агротехнологий.

Рост сохраняется и в текущем году. За январь–август 2026 года объем валовой продукции сельского хозяйства достиг 4,4 трлн тенге, увеличившись на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основной вклад внесло животноводство: производство в этом секторе выросло на 4,1%, до 2,8 трлн тенге. В растениеводстве ведомство зафиксировало увеличение на 107,3% — до 1,5 трлн тенге.

Казахстан наращивает и производство продуктов животноводства. За отчетный период объем производства мяса всех видов достиг 1,2 млн тонн, молока — 2,7 млн тонн.

Отдельно стоит отметить поголовье сельскохозяйственных животных. По состоянию на 1 сентября 2026 года в стране насчитывалось 9 млн голов крупного рогатого скота, 23,3 млн овец и коз, 47,8 млн птиц, 4,9 млн лошадей и 310,9 тыс. верблюдов. По численности лошадей Казахстан входит в пятерку крупнейших стран мира.

Таким образом, аграрный сектор расширяет производственную базу сразу по нескольким направлениям. Однако дальнейший рост будет зависеть не только от количества произведенной продукции и поголовья, но и от того, насколько эффективно отрасль сможет перерабатывать сырье, повышать производительность и выходить на внешние рынки.