Казахстанское студенческое кино получило три награды в Канаде и России

Три молодых режиссера из Академии искусств имени Темирбека Жургенова вернулись с международных фестивалей с наградами. Казахстанские работы отметили в Оттаве и Москве.

В Канаде отличился студент третьего курса Ерхат Ерсайынов. Его фильм «Потерянный остров» занял третье место на Loon Film Festival в Оттаве.

Фестиваль собирает игровые, документальные, анимационные и экспериментальные картины о природе, человеке и защите животных. Отдельное внимание там уделяют молодым авторам.

Еще два результата принес IV Международный студенческий фестиваль «Восхождение». В его конкурс вошли 50 фильмов из семи стран СНГ.

Выпускник направления «Режиссура анимации» Бауыржан Адаев получил награду за лучшую режиссуру анимационного фильма. Жюри отметило его картину «Пуповина».

Фильм «Май» студента четвертого курса направления «Режиссура игрового кино» Мырзы Махамбета получил специальный приз жюри «За первые шаги в актерском мастерстве».

Фестиваль прошел во Всероссийском государственном университете кинематографии имени С.А. Герасимова в рамках форума, посвященного совместным образовательным проектам стран СНГ.

Для Академии Жургенова эти три награды сложились в редкий для одного периода результат сразу на двух зарубежных площадках. Молодые режиссеры получили признание в разных жанрах и в двух странах.