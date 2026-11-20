Казахстан заметно увеличил экспорт зерна в ряд стран Азии. Особенно быстро растут поставки в Китай и Афганистан: за год они увеличились в 1,8 и 1,6 раза соответственно. Прибавили и традиционные рынки сбыта — Узбекистан и Таджикистан.

По данным министерства сельского хозяйства, экспорт в Узбекистан вырос на 8,8% и достиг 1,39 млн тонн. В Таджикистан отправили 417 тыс. тонн – на 9,6% больше, чем годом ранее.

Китай закупил 436 тыс. тонн казахстанского зерна, а Афганистан — 632 тыс. тонн.

В целом экспорт зерна и муки в зерновом эквиваленте достиг около 16 млн тонн против 15,3 млн тонн сезоном ранее.

Положительная динамика сохраняется и в новом сезоне. С сентября по 10 ноября Казахстан экспортировал 3,28 млн тонн зерна. Это на 7,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Таким образом, казахстанское зерно не только сохраняет позиции на традиционных рынках, но и расширяет присутствие на восточном и южном направлениях.