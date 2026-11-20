Казахстанское зерно наращивает присутствие в Азии: поставки в Китай выросли почти вдвое
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстан заметно увеличил экспорт зерна в ряд стран Азии. Особенно быстро растут поставки в Китай и Афганистан: за год они увеличились в 1,8 и 1,6 раза соответственно. Прибавили и традиционные рынки сбыта — Узбекистан и Таджикистан.
По данным министерства сельского хозяйства, экспорт в Узбекистан вырос на 8,8% и достиг 1,39 млн тонн. В Таджикистан отправили 417 тыс. тонн – на 9,6% больше, чем годом ранее.
Китай закупил 436 тыс. тонн казахстанского зерна, а Афганистан — 632 тыс. тонн.
В целом экспорт зерна и муки в зерновом эквиваленте достиг около 16 млн тонн против 15,3 млн тонн сезоном ранее.
Положительная динамика сохраняется и в новом сезоне. С сентября по 10 ноября Казахстан экспортировал 3,28 млн тонн зерна. Это на 7,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Таким образом, казахстанское зерно не только сохраняет позиции на традиционных рынках, но и расширяет присутствие на восточном и южном направлениях.
Самое читаемое
- Снег, метель и гололёд накроют Казахстан: в регионах объявили штормовое предупреждение
- Около 20 автомобилей застряли на трассе Жезказган – Кызылорда из-за густого тумана
- Создатель Claude обошёл SpaceX и привлёк рекордные $107 млрд
- Служебный комфорт за бюджетный счет: сколько чиновники тратят на автомобили
- В Семее строят новый пешеходный мост через железнодорожные пути