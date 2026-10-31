Казахстан нарастил зерновой потенциал: что стоит за высокими показателями

В стране намолочено 24,3 млн тонн зерна при средней урожайности 15,6 центнера с гектара. Это один из лучших показателей за последние 15 лет. При этом важным достижением стал не только объем собранного урожая, но и его качество: около 72% мягкой пшеницы, поступившей на элеваторы, соответствует третьему классу. О том, какие факторы позволили достичь таких результатов, какую роль сыграли государственная поддержка и внедрение современных агротехнологий, а также какие задачи стоят перед отечественным земледелием в ближайшие годы, мы поговорили с Ерсайыном Досымбетовым, руководителем управления департамента земледелия.

– По итогам уборочной кампании 2026 года Казахстан собрал 24,3 млн тонн зерна – один из лучших показателей за последние 15 лет. Какие основные факторы позволили достичь такого результата? Насколько большую роль сыграли погодные условия, современные агротехнологии и работа самих сельхозпроизводителей?

– В текущем году аграрии Казахстана столкнулись с непростыми погодными условиями. В отдельных зерносеющих регионах в период вегетации наблюдался продолжительный дефицит осадков, что негативно сказалось на развитии сельскохозяйственных культур.

Несмотря на это, в стране намолочено 24,3 млн тонн зерна при средней урожайности 15,6 центнера с гектара. Это высокий показатель, превышающий среднемноголетний уровень.

Достигнутые результаты во многом обусловлены системными мерами государственной поддержки, направленными на повышение эффективности сельскохозяйственного производства и расширение применения современных агротехнологий.

Сегодня одним из ключевых приоритетов Министерства является дальнейшее повышение технологического уровня сельского хозяйства. В текущем году внесено 2,2 млн тонн удобрений, или 66% от научной нормы. Также одним из важных вопросов остается качество семенного материала. В этом году доля элитных семян достигла 12% при плане 11,6%. Это отразилось на повышении устойчивости посевов к неблагоприятным погодным условиям и улучшении качества зерна.

Наряду с этим благодаря программе льготного лизинга повышается производительность полевых работ. Аграрии приобрели свыше 11 тысяч единиц сельскохозяйственной техники, а уровень обновления машинно-тракторного парка достиг 7%. По итогам года планируется довести этот показатель до 8%.

Кроме того, на проведение уборочной кампании регионам выделено 401,1 тысячи тонн дизельного топлива. С учетом осадков, выпавших в период уборки, дополнительно выделено 41,3 тысячи тонн дизтоплива для сушки зерна.

Таким образом, своевременная государственная поддержка и повышение уровня агротехнологий позволили нивелировать климатические риски и обеспечить хороший урожай и его высокое качество. Все принимаемые меры направлены прежде всего на повышение урожайности с каждого гектара, снижение себестоимости производства и обеспечение устойчивости сельского хозяйства к климатическим изменениям.

– Помимо высокого валового сбора, в этом году отмечается и хорошее качество зерна. Насколько этот показатель важен для Казахстана с точки зрения продовольственной безопасности и экспортного потенциала?

– Качество зерна имеет не менее важное значение, чем объемы его производства. Для Казахстана это прежде всего вопрос обеспечения продовольственной безопасности страны, а также укрепления позиций отечественного зерна на внешних рынках.

В текущем году, несмотря на сложные погодные условия, удалось обеспечить высокие качественные показатели урожая. Порядка 72% мягкой пшеницы, поступившей на элеваторы, относится к третьему классу. При этом в 48% исследованных проб пшеницы содержание клейковины превышает 28%, что свидетельствует о высоких хлебопекарных свойствах зерна.

В отдельных регионах качественные показатели значительно выше. К примеру, в Акмолинской области доля пшеницы третьего класса достигает 90%, а доля категории Hi-Pro составляет 70%.

Что касается продовольственной безопасности, то наличие достаточных объемов качественной продовольственной пшеницы позволяет полностью обеспечивать потребности внутреннего рынка в зерне, муке и хлебобулочных изделиях, а также формировать необходимые запасы.

Вместе с тем качество напрямую влияет и на экспортный потенциал. Казахстанская пшеница востребована на внешних рынках благодаря своим качественным характеристикам, в том числе высокому содержанию белка и клейковины. Такое зерно представляет особую ценность для мукомольной промышленности, обладает высокой конкурентоспособностью и позволяет расширять географию экспортных поставок.

– Какие меры государственной поддержки сегодня наиболее востребованы среди аграриев? С какими проблемами они по-прежнему сталкиваются при подготовке и проведении посевной и уборочной кампаний?

– В целях снижения производственных рисков государством реализуется комплекс мер поддержки, направленных на уменьшение финансовой нагрузки сельхозтоваропроизводителей.

Аграриям доступен механизм льготного финансирования весенне-полевых и уборочных работ под 5% годовых. Особое значение имеет механизм раннего финансирования. Он позволяет сельхозпроизводителям заблаговременно приобретать необходимые ресурсы – семена, удобрения, средства защиты растений, технику и другое оборудование – и своевременно проводить весь комплекс агротехнологических мероприятий.

Вместе с тем продолжается предоставление льготного лизинга отечественной сельскохозяйственной техники на сумму не менее 350 млрд тенге. Для сравнения: в 2025 году объем финансирования по этой программе составлял 250 млрд тенге. Это позволяет увеличить темпы обновления техники и снизить износ машинно-тракторного парка.

Кроме того, для стимулирования фермеров при проведении агротехнических работ государство оказывает поддержку в виде субсидирования стоимости семян, минеральных удобрений и средств защиты растений. В рамках инвестиционного субсидирования возмещаются затраты на приобретение сельхозтехники и оборудования, а также строительство и расширение хранилищ.

Дополнительной мерой государственной поддержки является выделение дизельного топлива по льготной цене. В текущем году на проведение уборочной кампании выделено 401 тысяча тонн. Конечная стоимость для сельхозтоваропроизводителей на 10% ниже рыночной.

Таким образом, государственная поддержка оказывается на протяжении всего производственного цикла. Она позволяет снижать себестоимость продукции и производственные риски, в том числе связанные с колебаниями цен на ресурсы, и тем самым минимизировать их влияние на рентабельность производства.

– С учетом рекордных показателей экспорта зерна и высокого урожая 2026 года, какие задачи стоят перед отечественным земледелием на ближайшие несколько лет? На чем необходимо сосредоточиться в первую очередь?

– Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан на системной основе проводится работа по повышению эффективности сельскохозяйственного производства, в том числе путем совершенствования агротехнологий возделывания сельскохозяйственных культур.

Соответствующие мероприятия предусмотрены в рамках Дорожной карты по исполнению поручения Главы государства по увеличению объема валовой продукции сельского хозяйства в два раза в 2024–2028 годах. Они направлены на повышение урожайности за счет внедрения современных агротехнологий.

В частности, предусмотрено продолжить работу по диверсификации структуры посевных площадей, которая направлена на увеличение посевов высокорентабельных культур. Кроме того, планируется увеличить долю элитных семян и темпы обновления сельскохозяйственной техники, расширить площади с применением водосберегающих технологий, а также нарастить объемы внесения минеральных удобрений.

– Насколько важно сегодня учитывать климатические изменения при планировании дальнейшего развития отрасли? Можно ли сказать, что внедрение водосберегающих технологий и повышение технологичности производства становятся уже не просто перспективными направлениями, а необходимостью для аграриев?

– В современных условиях повышение устойчивости сельского хозяйства к климатическим изменениям приобретает особое значение. Поэтому внедрение современных агротехнологий, рациональное использование ресурсов и совершенствование подходов к возделыванию сельскохозяйственных культур остаются важными направлениями работы.

В целом все предусмотренные меры направлены на повышение эффективности земледелия, увеличение урожайности и улучшение качества сельскохозяйственной продукции. Это позволит укрепить производственный потенциал отрасли и обеспечить ее устойчивое развитие в долгосрочной перспективе.

Уборочная кампания 2026 года показала, что даже в условиях климатических вызовов отечественное земледелие способно обеспечивать высокие производственные результаты. При этом дальнейшее развитие отрасли будет зависеть не только от объемов собранного урожая, но и от качества зерна, технической оснащенности хозяйств, доступности финансирования и внедрения современных технологий.

Для Казахстана, традиционно занимающего важное место на мировом зерновом рынке, особое значение приобретает переход к более эффективной модели сельскохозяйственного производства. Повышение урожайности, диверсификация посевных площадей, развитие семеноводства и рациональное использование водных ресурсов должны стать основой укрепления конкурентоспособности отечественного АПК и сохранения продовольственной безопасности страны.