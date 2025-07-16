В Талдыкоргане блогера оштрафовали за распространение ложной информации в Instagram, передает BAQ.KZ на пресс-службу суда.

Суд области Жетiсу рассмотрел административное дело в отношении пользователя страницы "Krisp.tdk", который 31 мая 2025 года опубликовал сведения, нарушающие права гражданки К.А.

По данным суда, размещённый пост содержал информацию, не подтверждённую в установленном порядке, что привело к ущемлению законных интересов упомянутого лица. Несмотря на то что блогер К. свою вину не признал, представленные материалы — в том числе скриншоты с соцсетей — стали доказательством вины.

В итоге суд признал его виновным по части 5 статьи 456-2 КоАП и назначил штраф в размере 117 960 тенге. Решение принято Талдыкорганским специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям.