Таганский районный суд Москвы оштрафовал рэпера Руслана Гоминова (выступает под псевдонимом Ганвест) на 95 тысяч рублей — это около 560–580 тысяч тенге, передает BAQ.KZ со ссылкой на «Агентство городских новостей «Москва».

Согласно решению суда, артист признан виновным по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

В суде отметили, что в одном из треков музыкант распространял информацию в неприличной форме, которая «оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность» и выражает явное неуважение к обществу.

Отмечается, что конкретная композиция, вызвавшая претензии, официально не уточняется.

Ранее, в феврале 2026 года, в отношении исполнителя уже возбуждалось административное дело - по данным СМИ, оно было связано с возможной пропагандой наркотиков в его песнях.