Казахстанского рэпера Ганвеста оштрафовали в России на 95 тысяч рублей
Суд признал его виновным в нарушении общественной нравственности.
Сегодня 2026, 16:44
Фото: Instagram/@biggunwest
Таганский районный суд Москвы оштрафовал рэпера Руслана Гоминова (выступает под псевдонимом Ганвест) на 95 тысяч рублей — это около 560–580 тысяч тенге, передает BAQ.KZ со ссылкой на «Агентство городских новостей «Москва».
Согласно решению суда, артист признан виновным по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
В суде отметили, что в одном из треков музыкант распространял информацию в неприличной форме, которая «оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность» и выражает явное неуважение к обществу.
По итогам рассмотрения дела ему назначен административный штраф в размере 95 тыс. рублей (около 560–580 тыс. тенге).
Отмечается, что конкретная композиция, вызвавшая претензии, официально не уточняется.
Ранее, в феврале 2026 года, в отношении исполнителя уже возбуждалось административное дело - по данным СМИ, оно было связано с возможной пропагандой наркотиков в его песнях.
