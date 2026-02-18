В России казахстанского рэпера Ганвеста обвиняют в пропаганде веществ
Казахстанского исполнителя Ганвеста обвиняют в пропаганде запрещенных веществ, передает BAQ.KZ.
Об этом сообщила глава Ассоциации «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале.
По её словам, тексты песен артиста могут содержать признаки противоправных действий в сфере антинаркотического законодательства.
– Мы обязаны реагировать на материалы, которые могут пропагандировать запрещённые вещества среди подростков. Любые тексты, которые могут влиять на молодёжь должны быть проверены компетентными органами, – говорится в заявлении.
После запроса Главы ассоциации, МВД России было возбуждено административное дело, а тексты песен были направлены на экспертизу.
