  В России казахстанского рэпера Ганвеста обвиняют в пропаганде веществ

В России казахстанского рэпера Ганвеста обвиняют в пропаганде веществ

Сегодня 2026, 11:27
АВТОР
Казахстанского исполнителя  Ганвеста обвиняют в пропаганде запрещенных веществ, передает BAQ.KZ. 

Об этом сообщила глава Ассоциации «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале.

По её словам, тексты песен артиста могут содержать признаки противоправных действий в сфере антинаркотического законодательства.

– Мы обязаны реагировать на материалы, которые могут пропагандировать запрещённые вещества среди подростков. Любые тексты, которые могут влиять на молодёжь должны быть проверены компетентными органами, – говорится в заявлении. 

После запроса Главы ассоциации, МВД России было возбуждено административное дело, а тексты песен были направлены на экспертизу.

