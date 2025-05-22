Антимонопольный орган Казахстана намерен ужесточить контроль за соблюдением правил честной конкуренции, передает BAQ.KZ.

Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) предлагает ввести в стране механизм антимонопольного аудита, который позволит выявлять ценовые сговоры и другие нарушения до начала официального расследования. Об этом сообщил первый заместитель председателя агентства Рустам Ахметов на пресс-конференции.

По его словам, сейчас антимонопольным контролем охвачена менее 1% всех субъектов предпринимательства — а это при том, что в Казахстане насчитывается свыше 5 тысяч товарных рынков и более двух миллионов предпринимателей.

"Мы предлагаем внедрить антимонопольный аудит — механизм, с помощью которого компании смогут самостоятельно выявлять и устранять нарушения. Это снизит риски и сделает рынок прозрачнее", — пояснил Ахметов.

В рамках усилий по демонополизации АЗРК также предлагает упростить запуск расследований: достаточно будет установить факт монопольно высокой цены. Планируются и новые критерии для определения доминирующего положения на рынке, а также жёсткое регулирование цен на услуги естественных монополий и энергетический уголь.

Особое внимание уделяется и вопросу защиты прав потребителей. Несмотря на то что за последние два года в бюджет поступило 11 млрд тенге антимонопольных штрафов, пострадавшие потребители так и не получили компенсаций. Исправить ситуацию должен институт коллективных исков, который позволит гражданам возвращать средства, потерянные из-за действий нарушителей.

По словам Ахметова, все эти меры направлены на либерализацию экономики, снижение административных барьеров и привлечение частных инвестиций. Законопроект с соответствующими поправками уже находится на рассмотрении в парламенте.