Казахстанскому бизнесу рассказали, как снизить риски при трансграничных сделках
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При заключении контрактов с иностранными партнерами казахстанскому бизнесу важно заранее определить порядок разрешения возможных споров. Об этом рассказала председатель Первого экономического арбитража Жанна Хамзина, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
По ее словам, у компаний, работающих с зарубежными контрагентами, нередко возникают вопросы о том, какое право будет применяться и где именно должен рассматриваться спор.
«Сегодня у отечественного бизнеса есть запрос: если компания заключает договор с трансграничным элементом, как обезопасить себя от рисков, которые могут возникнуть в случае спора. Такой же запрос есть и от компаний из Китая, которые заходят на казахстанский рынок», – сказала Хамзина.
Она отметила, что в отдельных случаях сторонам сложно заранее договориться о подсудности. Одним из возможных механизмов в такой ситуации является коммерческий арбитраж.
«Зачастую компании не могут договориться о подсудности в договоре, и контракты вообще не заключаются. Но существует понятный и эффективный механизм разрешения таких споров – коммерческий арбитраж», – пояснила она.
По словам Хамзиной, еще на этапе заключения договора стороны могут предусмотреть арбитражную оговорку и определить основные условия возможного разбирательства.
«Мы рекомендуем еще на стадии заключения договора определить, какое право будет применяться, на каком языке будет проходить арбитражное разбирательство, а также очень тщательно подойти к выбору постоянно действующего арбитража, потому что именно этот орган будет разрешать спор», – отметила председатель Первого экономического арбитража.
Она также сообщила, что с ростом трансграничной торговли увеличивается и количество споров между компаниями из разных стран.
«Сегодня мы наблюдаем рост споров по трансграничным сделкам. Видим увеличение числа споров между казахстанскими компаниями и компаниями из Узбекистана, а также значительный рост таких споров между компаниями из Казахстана и Китая. С увеличением товарооборота растет и количество таких споров», – сказала Хамзина.
По словам эксперта, предварительное согласование применимого права, языка разбирательства и механизма разрешения споров позволяет сторонам заранее определить порядок действий в случае возникновения разногласий.
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