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Казахстанскому спортсмену-ветерану отказали в звании – решение отменил суд

31 Августа 2026, 19:37
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Baq.kz 31 Августа 2026, 19:37
31 Августа 2026, 19:37
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Фото: Baq.kz

Суд признал незаконным отказ в присвоении спортсмену-ветерану звания «Мастер спорта международного класса Республики Казахстан», передает BAQ.KZ.

Спортсмен обратился с административным иском к Комитету по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта. Он потребовал отменить решение об отказе и обязать ведомство присвоить ему спортивное звание.

Поводом для спора стало участие спортсмена-ветерана в международных соревнованиях, где он, представляя Казахстан, занял призовое место.

В Комитете считали, что основанием для присвоения звания мастера спорта международного класса должен быть результат, показанный на чемпионате мира среди взрослых. По позиции ведомства, участие в чемпионате мира среди ветеранов и завоеванное там призовое место этому требованию не соответствуют.

Однако суд с такой позицией не согласился.

Как установлено в ходе разбирательства, действующее законодательство не исключает спортсменов-ветеранов из категории «взрослые». Также в нем нет запрета на присвоение спортивных званий ветеранам, которые представляют Казахстан на международных соревнованиях.

В результате суд удовлетворил иск спортсмена и отменил решение Комитета.

Ведомство обязали в течение месяца со дня вступления судебного решения в законную силу принять акт о присвоении спортсмену звания «Мастер спорта международного класса Республики Казахстан».

Комитет попытался обжаловать решение, однако судебная коллегия по административным делам Карагандинского областного суда оставила решение первой инстанции без изменения.

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