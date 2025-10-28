Казахстанской спортсмен стал двукратным призёром Юношеских Азиатских игр
Бейбарыс Ерсеит отличился в рывке и толчке
Сегодня, 05:44
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 05:44Сегодня, 05:44
118Фото: НОК РК
Казахстанский тяжелоатлет Бейбарыс Ерсеит завоевал две медали на Юношеских Азиатских играх в Манаме (Бахрейн), передает BAQ.KZ.
Выступая в весовой категории до 65 килограммов, Ерсеит сначала взял серебро в рывке, подняв штангу весом 123 килограмма. Этот результат обеспечил ему второе место - всего на один килограмм меньше, чем у победителя соревнований Джин Мен Во из Северной Кореи. Третьим стал Абдулла Алмохаймед из Саудовской Аравии (122 кг).
В упражнении "толчок" казахстанец добавил к своей копилке бронзовую медаль, подняв 152 килограмма. Победу с юношеским рекордом Азии и рекордом Игр одержал Дуи Нгуен из Вьетнама (156 кг), второе место занял Бохан Ван из Китая (155 кг).
Самое читаемое
- В Алматы создано современное здание для городского сборного пункта призывников
- 709 детей родилось в Казахстане в День Республики
- Пятое "золото" на юношеских Азиатских играх в Бахрейне завоевал Казахстан
- Алматинский "Кайрат" сыграл 1:1 с "Астаной" и стал пятикратным чемпионом Казахстана
- В Астане горит хозяйственный корпус на улице Аксай