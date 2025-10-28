Казахстанский тяжелоатлет Бейбарыс Ерсеит завоевал две медали на Юношеских Азиатских играх в Манаме (Бахрейн), передает BAQ.KZ.

Выступая в весовой категории до 65 килограммов, Ерсеит сначала взял серебро в рывке, подняв штангу весом 123 килограмма. Этот результат обеспечил ему второе место - всего на один килограмм меньше, чем у победителя соревнований Джин Мен Во из Северной Кореи. Третьим стал Абдулла Алмохаймед из Саудовской Аравии (122 кг).

В упражнении "толчок" казахстанец добавил к своей копилке бронзовую медаль, подняв 152 килограмма. Победу с юношеским рекордом Азии и рекордом Игр одержал Дуи Нгуен из Вьетнама (156 кг), второе место занял Бохан Ван из Китая (155 кг).