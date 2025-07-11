На травяных кортах Уимблдона в Лондоне сформировалась первая пара полуфиналистов юниорского парного разряда Открытого чемпионата Великобритании. Казахстанский теннисист Амир Омарханов в дуэте с россиянином Егором Плешивцевым вышел в 1/2 финала, одержав победу над представителями ЮАР и Индии - Коннором Доигом и Кришем Тьяджи, передает BAQ.KZ.

В напряжённой встрече казахстанско-российская пара выиграла в двух сетах - 6:4, 7:6 (10:8). Имена соперников по полуфиналу определятся позже.

Для Омарханова это уже второй выход в полуфинал юниорского турнира серии "Большого шлема" в парном разряде. В 2023 году он добрался до этой стадии на "Ролан Гаррос", играя в паре с Тимофеем Дерипаско.

Амир стал всего третьим представителем Казахстана, сумевшим дойти до полуфинала юниорских соревнований на турнирах "Большого шлема" в паре. Ранее это удавалось Ирине Селютиной (1997) и Амине Рахим (2005–2006).