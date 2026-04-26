Казахстанский пловец вошёл в топ-10 на Азиатских пляжных играх-2026
Всего на старт вышли 28 спортсменов.
Сегодня 2026, 08:06
Фото: Никита Басов
Мужская сборная Казахстана по плаванию на открытой воде выступила в финале на дистанции 5 километров на Азиатских пляжных играх-2026 в китайском Санье, передает BAQ.kz со ссылкой на Olympic.kz.
За медали боролись Лев Черепанов и Галымжан Балабек. В напряжённой гонке Черепанов сумел закрепиться в числе сильнейших и финишировал восьмым с результатом 0:56:00, войдя в топ-10. Балабек завершил заплыв на 13-й позиции, показав время 0:59:49.4.
Золото соревнований осталось у хозяев: победу одержал Цзыян Чжан (0:53:46). Серебряную и бронзовую награды завоевали представители Вьетнама — Хоан Хуэй Нгуен (0:53:53.2) и Туан Анх Тран Май (0:53:56.3).
