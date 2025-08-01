Казахстанца наказали за угрозы и оскорбления в социальной сети
Мужчине назначили 1 год 6 месяцев ограничения свободы.
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В ЗКО мужчину приговорили к ограничению свободы за агрессивные комментарии в социальной сети Facebook. По решению районного суда, гражданин К. признан виновным в публичных оскорблениях и угрозах в адрес должностного лица, связанных с его профессиональной деятельностью, передает BAQ.KZ.
Как установлено в суде, находясь в поселке Шынгырлау, обвиняемый опубликовал на своей странице в Facebook комментарии с угрозами убийства и причинения вреда здоровью, а также оскорбления в адрес представителя власти.
Согласно заключению судебной психолого-филологической экспертизы, опубликованные высказывания носили оскорбительный характер и содержали ненормативную лексику и признаки прямой угрозы.
На суде подсудимый признал вину и выразил раскаяние. С учётом смягчающих обстоятельств - чистосердечное признание, наличие малолетних детей на иждивении и отсутствие отягчающих факторов, суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев.
Также установлено, что осуждённый будет находиться под пробационным контролем и обязан ежегодно выполнять 100 часов общественных работ в течение всего срока наказания. Дополнительно с него взыскан принудительный платёж в Фонд компенсации потерпевшим в размере 58 980 тенге (15 МРП).
Приговор вступил в законную силу.
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